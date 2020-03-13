В Татарстане будет создана комиссия по сохранению татарского языка

Глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил идею по созданию при региональном правительстве комиссии по вопросам сохранения и развития родных языков, пишет «Коммерсантъ».

Предложение прозвучало со стороны бывшего президента республики Минтимера Шаймиева. Возглавить это направление было предложено вице-спикеру Госсовета Марату Ахметову.

Также в четверг на заседании регионального Госсовета было рассмотрено официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложением взять под контроль разработку правовых норм в вопросах сохранения национальных языков.

Защитники татарского языка сетуют на то, что языковая политика в регионах длительное время висит воздухе, хотя остро требует решения. При этом иностранные языки в образовательных программах оказываются более приоритетными, чем родные языки.

В сентябре в Удмуртии ученый Альберт Разин был доставлен с ожогами в местную больницу после публичной акции в защиту родного языка. Мужчина сконачался, несмотря на оказанную помощь. Региональный СК в итоге возбудил дело о доведении до самоубийства.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)