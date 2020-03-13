В Кемеровской области 9-классникам задали сочинение о поправках в Конституцию

Отец одной из учениц школы №10 города Таштагол Кемеровской области сообщил, что девятиклассникам предложили написать сочинение на тему «Поправки в Конституцию — наше будущее».

По словам Вячеслава Чернова такая тема была предложена во всех школах города. Также в учебном заведении объявили конкурс по созданию плакатов на эту тему. Он отмечает, что, по мнению родителей, 14-летние дети пока не успели разобраться во внесенных поправках и слабо понимают задание.

«Мы с женой прекрасно понимаем, для чего чиновники принуждают детей выполнять такие задания — ожидают розовых соплей на тему радужного будущего, гарантированного своей поддержкой голосования за поправки. Моё мнение — так они манипулируют детьми и их родителями, которые, конечно же, будут помогать своим детям получить пятерки, выливая на страницы весь елей, который им удалось извлечь из телевизора», — рассказал Чернов «Сибирь.Реалии», уточнив, что их совместное сочинение преподносит реформу в другом свете.

При этом, по словам представителей школы, тема действительно была предложена в девятых класса всех школ города, передает Znak.com. Отмечается, что дети якобы могли отказаться от этой темы.

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