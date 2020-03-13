Ряд московских офицеров МВД уволены после найденного селфи с трупами

Два полковника, два майора и лейтенант МВД из столичного Щукино будут уволены из-за селфи на фоне мертвых тел в столичном морге.

«В ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино г. Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной — оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин РБК.

Как считают в МВД, такое поведение является недопустимым и «порочит честь» полицейских. Кроме Горнеева и Пурышевой уволены из органов будут ещё два полковника и один майор. Также в связи с выявленным фактом дисциплинарные наказания понесут другие офицеры УВД по Северо-Западному округу, в числе которых генерал-майор Анатолий Фещук.