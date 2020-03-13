Россия заплатит 8 тысяч евро за незаконное преследование мужчины по наркостатье

В Москве Тимирязевский районный суд прекратил уголовное преследование жителя столицы Александра Борисова за отсутствием состава преступления. Ранее прокуратура отказалась от предъявленных ему обвинений по статье о хранении наркотиков в крупном размере, пишет «Медиазона».

Москвич был задержан в феврале 2016 года, после чего у него якобы обнаружили пакет с амфетамином. Позже экспертиза доказала, что на пакете не было отпечатков рук подозреваемого и смывы с ладоней тоже показали отрицательный результат.

Борисов был приговорен к 4,5 годам колонии, несмотря на доводы защиты. В итоге дело через все национальные инстанции дошло до Европейского суда по правам человека, где было подтверждено, что в отношении россиянина было нарушено право на справедливое судебное разбирательство.

В итоге, по решению Президиума Верховного суда РФ, Александр Борисов был немедленно освобожден. ЕСПЧ присудил мужчина восемь тысяч евро в порядке компенсации, которые должна выплатить Россия.