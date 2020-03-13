Песков: Путину не нравится культ его личности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин выступает против создания культа личности Владимира Путина.

«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин», — пояснил он, отметив, что глава государства уже давно сформировал позицию в вопросе культа личности в целом.

Песков также отметил, что Владимиру Путину не нравятся подобные проявления в отношении него, передают «Ведомости».

Накануне Sobesednik.ru передавал, что, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Владимир Путин для России важнее, чем газ и нефть и его нужно «защищать» как главное преимущество страны.