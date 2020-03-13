Падение индексов США и взлет Little Big. Главное к утру 13 марта. Кратко

В США на фоне мер против распространения коронавируса и падения цен на нефть обрушились индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ. На момент закрытия Нью-Йорксой фондовой биржи они потеряли 9,99%, 9,51% и 9,43% соответственно. CNBC сообщает, что обвала таких масштабов в стране не было с 1987 года.

Группа Little Big представила свою песня новую Uno, с которой она выступит на Евровидении.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в своем Twitter, что санкции против компании TNK Trading International SA (дочка «Роснефти»), которая якобы нарушает условия экспорта нефти из Венесуэлы, вводятся для «усиления изоляции режима [Мадуро] и приближения народа Венесуэлы к свободе и процветанию».

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзян в своем Twitter заявил, что военные США могли «принести эпидемию в Ухань», где был зафиксирован первый случай заболевания. Он потребовал от США объяснений, но при этом не объяснил, каким образом солдаты американской армии оказались в китайском Ухане и почему КНР узнала об этом только сейчас.

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев заявил «Коммерсанту», что один из основателей партии Владимир Лукин вышел из неё не после голосования за поправки, как сообщал ряд СМИ со ссылкой на депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и нижегородское отделение партии, а ещё до этого.