Обнуление, обвал, пандемия: итоги недели в одном предложении и трех словах

Sobesednik.ru — о главных событиях минувшей рабочей недели (хоть и короткой, но вполне апокалиптичной) одним предложением.

«Все что было до меня, обнуляй», — эта музыкальная фраза из давно забытой песни одного российского исполнителя стала настоящим хитом во вторник, 10 марта, когда обнулить свои предыдущие президентские сроки после долгих уговоров (нет) согласился нынешний (и, похоже, будущий) гарант российской Конституции Владимир Путин — и все бы ничего, если бы ранее не было бы сказано столько красивых литературных фраз о необходимости ограничить время нахождения одного человека у власти (а что, разве кто-то задержался?), а произнесены они были лично Путиным, и, напомним, конституционная реформа затевалась именно ради этого органичения (по крайней мере, об этом нам усердно твердили с голубых экранов), отсюда хронологическая цепочка стала выглядеть так:

и, конечно, цепь эта давно превратилась в удавку, затянулась вокруг хрупкой шеи элементарной логики, а также в очередной раз констатировала явные когнитивные проблемы у власть предержащих, другое дело, что внимание россиян, внезапно прибитых к российской земле эффектно рухнувшим в начале недели рублем, ныне не может быть сосредоточено исключительно на конституционных правках, принятие которых от них зависит, возможно, даже меньше, чем стоимость нефти, неожиданно для начальства (иначе проблемы у нас даже сильнее, чем казалось) подешевевшей до $30 за баррель, то есть уже заметно перевалив за цену отсечения, прихватив с собой нефтерубль, который отправился в полет к, казалось бы, невообразимым (хотя после 2014 года фантазия у россиян заметно обогатилась) до того дня высотам: 74 за $ и 85 за €, — достижения, достойные создания федеральными каналами новых смертельных врагов — саудитов, предательски начавших давление на Россию, решив производить нефть в больших объемах и продавать её дешевле в надежде насолить россиянам, а заодно «убить» американский (десять раз застрахованный, переживавший и не такое) сланец и организовать «черный понедельник» всему миру, который, по мнению телевизионщиков, незначительно отразился на России, где «черным» (что бы там не говорили «эксперты»), стал уже вторник (хотя посерели и потускнели и оставшиеся дни бесконечного отскакивания рынков), срезавший стоимость акций со всех госкомпаний, в числе которых, к слову, и «Роснефть», возглавляемая Игорем Ивановичем Сечиным, ходят слухи, заварившим всю эту кашу из нежелания спокойно договориться с ОПЕК о небольшом уменьшении объемов добычи ввиду снижающейся востребованности нефти на фоне пандемии коронавируса —

кстати, о нем: ВОЗ, наконец, признал, что COVID-19 поразил все континенты и угрожает здоровью и жизни слишком большого числа людей по всему земному шару, из-за чего повсеместно начали вводить карантины и приостанавливать всевозможные культурные и спортивные мероприятия — в Европе угроза нависла над главными футбольными состязаниями (чемпионатами стран, Лигой чемпионов и Евро-2020), в России же, где на сегодняшний момент зарегистрировано 45 случаев заболевания новой инфекцией, вирус ударил, скорее, по разгневанным гражданам, послужив причиной отмены митингов и других массовых акций протеста; к слову, среди заболевших во всем мире уже немало знаменитостей — актер Том Хэнкс с женой, футболист Даниэле Ругани, тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, а также президент Бразилии Жаир Болсонару — вот только продюсер Харви Вайнштейн, которому, наверняка, многие желают заразиться «уханьской» пневмонией, в этом смысле как раз здоров (не считая проблем с сердцем), хоть и приговорен к 23 годам тюрьмы за изнасилования и домогательства;

зато российские сексисты, к большому сожалению феминистки Марии Арбатовой, терпят только репутационные потери, и те лишь в определенных кругах: 9 марта организаторы антипремии «Сексист года» признали главным женоненавистником в России протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего женщин «слабыми умом»; кстати, за день до этого делом его антиженскую политику поддержали ультраправые, напавшие на феминисток во время их правозащитных акций в Бишкеке и Москве, а правоохранители помогали им в третировании феминисток в Благовещенске и Калининграде;

но если по феминистской повестке Россия на этой неделе оказалась в аутсайдерах, то лидерство по части музыкальной тематики, наоборот, осталось за отечественными исполнителями — сатирическим коллективом Little Big, который вечером 12 марта в эфире Первого канала представил свою новую композицию для песенного конкурса Евровидение под названием «Uno»: здесь музыканты спародировали неспешный и ироничный стиль эпохи диско, однако пока остались не до конца поняты слушателями — букмекеры победу им не предрекают, но прогнозируют достойный результат, несмотря на бушующий коронавирус и нефтяные войны.