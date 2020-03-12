Юлия Шестун рассказала о первом открытом заседании по делу мужа

В Подольском городском суде начинается первое открытое заседание по делу экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает корреспондент Sobesednik.ru.

Его супруга Юлия Шестун приехала в суд с двумя младшим сыновьями.

«Сегодня многие не смогли приехать», — поделилась Юлия, — «Кто в пикетах, кто ещё где-то. Столько событий. Даже Лев Пономарев сказал: "Юля, прости, не могу"».

Александру Шестуну вменяется взятка в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере и ещё ряд подобных преступлений.

«На мой субъективный адвокатский взгляд, веских, объективных доказательств в деле нет», — поделился адвокат Олег Белов. — «Они явно собирались вымученно. То есть, сначала было принято решение, а потом собирались доказательства».

Начало заседания ожидается с минуты на минуту. Sobesednik.ru будет держать вас в курсе событий.