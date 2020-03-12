В Сеть попали декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России

В интернете найдена полная база данных по экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет.

Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) передает «Интерфакс». Там отметили, что на одном из ресурсов сообщается о на наличии в продаже «полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 – 2019 годы».

Как пояснили в ММТП, ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России и сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя и декларанта, а также страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны и сведения о рисках.

Прокуратура направила в Мещанский районный суд Москвы административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории России. Требования признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

Сообщается, что после вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сайтов, содержащих запрещенные сведения, в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории РФ.