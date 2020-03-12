В Мытищах завели дело после разглашения сексуальной ориентации работника завода

В Подмосковье возбудили дело из-за того, что сотрудник предприятия рассказал о гомосексуальной ориентации коллеги.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на Facebook ЛГБТ-группы «Стимул».

Уточняется, что дело возбуждено по статье 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и статье 138 УК («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»).

Инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. Потерпевший забыл телефон на скамейке в заводской раздевалке, при этом устройство не было заблокировано. Один из работников взял смартфон и прочитал личную переписку, а также увидел интимные фото, после чего разослал скриншоты в групповой чат сотрудников предприятия в WhatsApp.

Отмечается, что мужчина обратился в СК, однако ведомство несколько раз отказывало в возбуждении дела. По мнению следователя, хозяин устройства «не использовал средства защиты от чужого просмотра содержимого его телефона», поэтому распространивший скриншоты работник «имел основания полагать, что он, как один из участников переписки, не возражает против его распространения».

В сообщении «Стимула» говорится, что сроки давности привлечения к ответственности, скорее всего, истекли, однако потерпевший может подать иск о компенсации морального ущерба.