Ушел из жизни владелец компании "Трансот" Константин Евстигнеев

Ушел из жизни надежный и преданный партнер ИД «Собеседник» — владелец компании «Трансот» Евстигнеев Константин Владимирович. Его фирма более 20 лет развозит по всей России тиражи газет и журналов издательского дома «Собеседник». За все эти годы «Трансот» нас ни разу не подвел.

Константин Владимирович всегда отличался своей порядочностью, ответственностью, доброжелательностью, высоким уровнем культуры и интеллигентности.

Нам будет очень не хватать Константина Владимировича, общения с этим удивительным человеком!

Мы разделяем горе с членами его семьи, коллегами по бизнесу. Выражаем соболезнование родным и близким, всем, кто его знал!

От имени коллектива

ИД «Собеседник»

Цыганов С.В.