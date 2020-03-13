У семи чиновников дитя без глаза: девочке с протезом отказали в инвалидности

Случай уникальный, но похожих в России много. Тревогу забила мама маленькой москвички Виктория Трофимова. Ее трехлетней дочке Юле, родившейся без глаза, два раза в год нужно заменять глазной протез, она не говорит и нуждается в ортопедической обуви. Но медико-социальную экспертизу, которая принимает решение о признании инвалидом, это не тронуло.

«Ей поводили уточкой перед лицом. Она посмотрела за уточкой: предметное зрение есть», – пояснила Виктория Трофимова СМИ. Благодаря резонансу историей Юли заинтересовались в Следственном комитете, и можно надеяться, что инвалидность именно ей все-таки дадут. Но как быть всем остальным, кто оказался в схожей ситуации? Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский говорит, что подавляющее число обращений в его организацию как раз по поводу инвалидности.

– Чтобы у человека не было ноги и ему не дали инвалидность, я таких случаев не знаю, но когда у человека нет глаза или другого парного органа, такое бывает, – говорит он. – МСЭКи (медико-социальные экспертные комиссии. – Ред.) оценивают не состояние здоровья человека, а его способность ухаживать за собой и осуществлять трудовые функции. Это меркантильная задача: мы не помогаем, а оцениваем способность человека быть полезным.

Саверский отмечает, что медико-социальные комиссии часто фигурируют в уголовных делах о взятках. Стало быть, это вопрос не столько экономии государства на инвалидах, сколько коррупции. Инвалидность не дают тем, кому она по нормальной логике положена, и наоборот – делают инвалидами тех, кто таковым не является. Эксперт предлагает заменить МСЭКи врачебными комиссиями, которые есть при каждом лечебном учреждении, чтобы судьбу пациентов решали лечащие врачи, и передать присвоение инвалидности от Минтруда Минздраву.

– Необходимо менять эту систему, – говорит Саверский.

А пока, увы, «здоровые» девочки с глазными протезами – наша реальность. И суды, которые встают на сторону экспертов из МСЭКов, им не в помощь. Поэтому Юле Трофимовой, на которую обратил внимание Бастрыкин, повезло.