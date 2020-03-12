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12 марта, четверг

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11 марта, среда

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[14:56]Адвокат в Мосгорсуде констатировал, что кадры с задержанием Голунова удалены
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Роскомнадзор заблокировал сайт кампании "Нет!"

Общество
15:42, 12 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сайт кампании «Нет!», которая призывала выступить против реформы Конституции, был заблокирован Роскомнадзором по решению Таганского районного суда Москвы.

Причиной блокировки, как утверждается, стало нарушение закона о персональных данных. При этом Андрей Пивоваров, координирующий работу проекта, пояснил, что никаких уведомлений им получено не было и почему суд вынес такое решение, он не знает.

Активист пояснил, что уверен в политической составляющей этой блокировки. По его словам, сбор персональных данных на сайте осуществлялся в соответствии со всеми требованиями закона, передает «Новая газета». 

«Кампания, конечно, продолжится. Мы сделаем зеркала сайта и будем информировать об этом в социальных сетях», — сообщил Пивоваров.

В поддержку протестной кампании к моменту блокировки уже успели выступить порядка 50 тысяч человек.

Теги: #Правки в Конституцию

Рубрика: Общество

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