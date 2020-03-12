Путин заявил, что мы "сами с усами" и не стал комментировать дело Магнитского

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что из страны «утекло немного денег».

Он не выразил сомнений по поводу оттока капитала, однако пояснил, что, как и приток средств, — «это естественный процесс». Способом защиты инвестиций он назвал «стабильные правила игры». Таким образом инвесторам, по словам Путина, будет спокойнее.

При этом на связанный вопрос о том, что в России бывают случаи посадок крупных бизнесменов, среди которых интервьюер перечислил Михаила Ходорковского, Сергея Магнитского и Майкла Калви, Путин прокомментировал лишь два из трех случаев, пояснив, что Ходорковский — жулик, по делу Калви должен «разобраться» суд, а дело Магнитского он вовсе пропустил.

Путин пояснил, что «мы сами с усами» и «нужно посмотреть», что Россия может делать самостоятельно без Запада и Востока.