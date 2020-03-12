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Фигурант дела о подготовке массового убийства в Саратове отпущен из-под стражи

Общество
10:47, 12 марта 2020

В Саратове суд освободил из-под ареста одного из школьников, которых подозревают в подготовке к убийству 40 человек.

Об этом рассказали в пресс-службе областного суда, где была рассмотрена апелляционная жалоба подозреваемого, передает «Интерфакс». Сообщается, что принято решение об изменении меры пресечения на запрет определенных действий по 20 апреля включительно. «В частности, подростку запрещено общение с лицами, проходящими по делу, сотовая связь и интернет», – говорится в сообщении судебной инстанции. 

Апелляционная жалоба второго фигуранта дела еще рассматривается, решение по ней пока не вынесено.

Напомним, подростков 14 и 15 лет подозревают в подготовке к совершению массового убийства в одной из саратовских школ. У них был изъят обрез ружья, который хранившийся в заброшенном бомбоубежище. На видео, опубликованной Центром общественных связей ФСБ, один из подозреваемых сообщил о якобы планировавшемся убийстве 40 человек. 

СК возбудил дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»). По решению Волжского районного суда Саратова 26 февраля школьников поместили в СИЗО. Там их посетили член региональной Общественной наблюдательной комиссии Николай Скворцов, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. Как пишет «Новая газета», школьники не смогли объяснить, как признались в чем-либо под запись. По словам правозащитников, подростки отрицают, что планировали совершить массовое убийство.

Рубрика: Общество

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