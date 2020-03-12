Десятки нарушивших карантин китайцев депортируют из Москвы на родину

Из Москвы в связи с нарушением двухнедельной самоизоляции депортируют около сотни граждан Китая.

Около 30 приезжих граждан КНР уже проходят в Мосгорсуде по административным делам из-за того, что они нарушили правила карантина, введенные на территории столицы из-за пандемии коронавируса. Дела на порядка 60 китайцев по тем же основаниям также уже заведены, сообщает «КоммерсантЪ».

Сами обвиняемые, как правило, объясняют, что не до конца поняли правила карантина или им перевели их некорректно. Студентка Го Тецзюнь пояснила, что у неё не было температуры, и ей просто хотелось есть и она решила сходить в магазин за продуктами. Всех их ожидает выдворение из страны и штраф в 5 тысяч рублей.

В посольстве Китая в Москве газете пояснили, что они ведут работу со своими гражданами, находящимися в карантине: им присылают «продукты, фрукты, зарядные устройства и прочие предметы первой необходимости», а также представители дипслужбы посещают заседания судов.