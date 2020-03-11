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В Совфеде пообещали помощь задержанному в Нью-Йорке Кириллу Фирсову

Общество
11:21, 11 марта 2020

Посольство РФ в США получило уведомление о задержании россиянина, которого подозревают в хищении персональных данных.

Об этом сообщил официальный представитель российского диппредставительства Алексей Топольский, передает ТАСС. «Генконсульство получило уведомление о задержании и поддерживает контакт с родственниками задержанного», – заявил дипломат. 

Гражданина РФ Кирилла Фирсова задержали в Международном аэропорту Джона Кеннеди 7 марта. Его подозревают в хищении персональных данных жителей штата Нью-Йорк с целью последующей продажи для использования при изготовлении поддельных документов. 

Как говорится в предъявленных обвинениях, Фирсов является администратором онлайн-платформы Deer.io, через которую велась покупка и продажа украденных данных. Россиянину вменяются два эпизода, которые были совершены в начале марта.

В материалах дела указано, что платформа ведет свою деятельность как минимум с октября 2013-го. Отмечается, что ресурс объединяет свыше 24 тысяч активных магазинов, объем продаж которых превышает $17 млн. По мнению прокуратуры США, Фирсов управлял Deer.io, а также рекламировал сайт «на других кибер-форумах для хакеров».

Материалы дела были засекречены по просьбы гособвинения до 9 марта. 

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Россия предоставит Фирсову помощь. «Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях – обязанность соответствующих российских структур», – цитирует Косачева «РИА Новости». Сенатор подчеркнул, что необходимо потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах задержания россиянина, который сейчас находится в нью-йоркской тюрьме Manhattan Detention Complex.

Теги: #Хакеры

Рубрика: Общество

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