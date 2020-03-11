В офисах и на производствах установят мобильные пункты переписи

Замглавы Росстата Павел Смолов сообщил, что у работодателей появится возможность организовать на своих площадках мобильные переписные пункты. Об этом пишут «Известия».

Для этого компаниям необходимо будет оформить запрос в территориальное управление статистического ведомства. Орган госстатистики оценит возможности предприятия и, если не будет барьеров, то на предприятие смогут прийти переписчики со своим оборудованием.

Идея о мобильных пунктах на производствах и в офисах во время переписи населения была заимствована у белорусского ведомства госстатистики, которое провело мероприятие в минувшем году. Там таким образом было собрано 28% анкет от рабочих людей.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года в цифровом формате.