В Кении браконьеры убили последнюю на планете самку белого жирафа

Сотрудники кенийского заповедника обнаружили мертвыми единственную в мире самку белого жирафа и ее детеныша.

Об этом сообщает CBS News. Отмечается, что убитый браконьерами детеныш был одним из двух белых жирафов, родившихся у самки. Таким образом, на планете остался, предположительно, только один представитель этого вида.

Сообщается, что скелеты животных нашли сотрудники заповедника Ishaqbini Hirola Community Conservancy. В последний раз жирафов видели живыми более трех месяцев назад, убиты они были они, судя по всему, спустя два месяца после этого.

Личности злоумышленников пока не установлены.

Впервые самку белого жирафа в Кении заметили в 2016 году. В 2017-м удалось сделать ее снимки.