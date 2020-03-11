В Башкирии неслышащие люди получат консультации по ЖКХ на жестовом языке

В Башкортостане начала работу служба онлайн-консультаций для людей с нарушением слуха, пишет ИА «Башинформ».

Специалисты на базе Минтруда в будние дни с 9 до 18 часов принимают запросы от неслышащих граждан с помощью WhatsApр, SMS, Skypе, «ВКонтакте» или по электронной почте. Дистанционная помощь оказывается с помощью переводчика русского жестового языка. Граждане могут получить юридические и психологические консультации.

Сообщается, что за услугой уже обратилось 300 человек. Они в том числе получили консультации по вопросам ЖКХ, налогов, вопросов установления и снятия инвалидности, получения социальных пособий.

По выходным и в нерабочее время диспетчеры принимают только вызовы по экстренным поводам: помощь в вызове «скорой», полиции, пожарной службы. В Минтруде отмечают, что на линию могут обратиться и сотрудники организаций, у которых возникли проблемы в общении с гражданами, имеющими нарушения слуха.

Проект реализуется на средства гранта главы республики на развитие гражданского общества.