Украина из-за карантина по COVID-19 оставит открытыми менее четверти КПП

На Украине закрыты все школы и детские сады и наложено ограничение на массовые собрания с участием более 200 человек.

Соответствующее решение приняло правительство страны в связи с распространенем коронавируса нового типа, сообщается на сайте украинского кабмина. «Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей», – указывается в сообщении. Отмечается, что запрет собраний не касается мероприятий «государственной важности». Карантин на территории страны введен на три недели.

В пресс-релизе говорится, что на первоочередные закупки средств индивидуальной защиты для нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва решено выделить 100 млн гривен (около 284,3 млн рублей). До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

«Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь"», – говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Facebook депутата Верховной рады Виктории Сюмар, решение кабмина предполагает закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. «Из 219 останется 49», – пояснила депутат. Она подчеркнула, что карантин не предусматривает закрытие границы государства.

Первый и еднственный известный случай заражения был выявлен на Украине 3 марта. Инфицированным оказался украинец, приехавший из Италии через Румынию. С 6 марта в Черновицкой области введен 16-дневный карантин.