У 59-летнего главы дома Габсбургов выявили COVID-19

Медики диагностировали коронавирус нового типа у внука последнего короля Чехии, Карла Габсбурга-Лотарингского.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пражскую газету Mlada fronta DNES, сейчас Габсбург-Лотарингский находится на домашнем карантине.

По словам внука монарха, несколько дней назад у него ухудшилось самочувствие. «Думал, что это обычный грипп, но вскоре мне позвонил друг и сказал, что недавно был на конгрессе в Швейцарии и после этого у него был диагностирован коронавирус. Я тоже решил сдать анализы», – рассказал Габсбург-Лотарингский, добавив, что результаты тестов оказались позитивными.

Мужчина проводит карантин на своей вилле недалеко от города Зальцбург, члены его семьи находятся отдельно от него. «Карантин – вещь пренеприятнейшая, но должен сказать, что я приспособился. Коронавирус, в конце концов, не чума», – отметил Габсбург-Лотарингский. Он уточнил, что длительность карантина должны определить врачи.

Карл Габсбург-Лотарингский приходится внуком последнему чешскому королю и императору Австро-Венгрии Карлу I (1916-1918). В настоящий момент он является действующим главой дома Габсбургов – одной из самых могущественных монарших династий, которая правила в Европе с XIV по XX век.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Чехии составляет 63 человека.