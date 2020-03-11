Строители музея во Владивостоке устроили забастовку из-за манипуляций с премиями

Прокуратура Приморского края в сотрудничестве с Госинспецией труда и территориального управления Роспотребнадзора начали проверку на стройке музейно-театрального комплекса на острове Русский, пишут «Такие дела».

По разным данным, на работу не вышло от 400 до 1 тысячи человек при общей численности в 1 400 сотрудников на объекте.

«Вести Приморье» сообщают, что работники подрядчика «СТГ-Восток» недовольны тем, что им заплатили в два раза меньше, чем обещали при трудоустройстве. Директор компании Владимир Простоквашин признал, что часть претензий строителей оправданы, но не могут быть решены в ближайшее время.

В пресс-службе «СТГ-Восток» «Интерфаксу» пояснили, что большая часть претензий работников связана не с зарплатой, а с выплатой премиальной части. «Претензии рабочих связаны с изменением порядка выплаты премий. Премия сотрудников напрямую зависит от выработки производственного плана на объекте. Объем работы каждого строителя будет оцениваться и поощряться индивидуально», — уточняется в сообщении пресс-службы. При этом не отрицается, что работникам стали платить меньше.

Рабочие заверили, что не готовы выходить на работу с четверга, несмотря на проведенную с ними встречу со стороны руководства компании и заказчика, Фонда национального культурного наследия. Сотрудники требуют ясности по оплате труда.

Культурно-образовательный музейный комплекс должен быть открыт по поручению президента Владимира Путина не позднее 31 декабря 2023 года.