Совфед признал белорусов и украинцев носителями русского языка без экзаменов

Совете Федерации на заседании 11 марта отменил экзамены на знание русского языка для жителей Беларуси и Украины при получении гражданства, передает «РИА Новости».

Теперь для граждан этих государств достаточно будет лично подать заявление с просьбой о признании. Это уменьшит хлопоты при работе с бумагами у русскоговорящих жителей бывшего СССР, когда те соберутся оформить в России гражданство.

Изменения вносились в закон «О гражданстве РФ». Другие единые критерии по признанию иностранного гражданина россиянином, согласно поправкам, будет определять Министерство внутренних дел по согласованию с Министерством просвещения.