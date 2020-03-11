Семья Назарбаева оказалась владельцем арестованных особняков в центре Лондона

В Лондоне суд разрешил назвать имена владельцев дворцов, расположенного в центре столицы Великобритании. Ими оказались Дарига Назарбаева и Нурали Алиев, дочь и внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет канал «360».

Два особняка и большая квартира были арестованы год назад. Родственников Назарбаева подозревают в получении доходов неустановленного происхождения. Имущество вызвало интерес у правоохранителей в связи с новым законом, который призван прекратить отмывание денег через покупку домов в Лондоне.

В материале Русской службы «Би-би-си» сообщается, что в Национальном агентстве по борьбе с преступностью предполагают, что недвижимость приобретена на преступные доходы отца семейства — Рахата Алиева. Бизнесмен был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году.

Сейчас жена и сын Рахата Алиева должны доказать легальность своих доходов, на которые были приобретены особняки и крупная квартира. Известно, что Дарига Назарбаева уже предоставила все документы.