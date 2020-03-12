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Липецкий бизнес живет по кавказским понятиям 

Общество
09:06, 12 марта 2020

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Электронная газета «Век» в ходе расследования выяснила, как авторитетный чеченский бизнесмен с помощью правоохранителей и суда обанкротил успешное предприятие.

«Ситуация с некогда крупным региональным предприятием из Липецка — ООО «ЦентрВторМет», специализирующемся на сборе и переработке металлолома, — стала очередным примером попытки захвата бизнеса и расправы с конкурентом с помощью проблемных кредитов и займов, — пишет «Век». — В этой истории столкнулись интересы банка ВТБ 24 и «авторитетного» предпринимателя Рамзана Анзорова, которые довели ООО до банкротства, а его учредителей — до тюрьмы. К сожалению, в России заказными уголовными делами, когда гражданско-правовой спор между бизнесменами и коммерческими организациями искусственно криминализируется, никого не удивишь.  

Смотрящий за Липецком

Одну из центральных ролей в этом скандале сыграл некий Рамзан Мусаевич Анзоров». 

По информации «Века», «этот довольно колоритный персонаж до 1995 года работал в Грозном в департаменте госбезопасности Ичкерии при Джохаре Дудаеве. Когда началась первая чеченская война, Анзоров не стал отстаивать «независимость» малой родины, а уехал подальше от боевых действий. В Липецк, став так называемым негласным лидером региональной чеченской общины, заведя обширные знакомства не только в криминальных кругах, но и в правоохранительной, судебной системах.

Липецкая область, с ее развитыми промышленностью, сельским хозяйством, особой экономической зоной, где реализуют инвестиционные проекты более 60 компаний из России, Италии, Германии, Японии, США, Китая, что в «лихие» 90-е, что сейчас, к сожалению, является местом притяжения для разного рода проходимцев и рейдеров.  

Сегодня мы расскажем только об одной из многочисленных «спецопераций» по захвату чужой собственности, в которой поучаствовал господин Анзоров. Еще несколько лет назад ООО «ЦентрВторМет» можно было с уверенностью назвать ведущим предприятием в области. В 2010-2012 годах оборот достигал миллиарда, а балансовая стоимость активов 300 млн. рублей, с учетом приобретенной техники и недвижимости.

Бизнес шел неплохо. Даже несмотря на то, что у ООО «ЦентрВторМет» были непогашенные долги перед кредиторами, за счет большой задолженности контрагентов сальдо оставалось положительным. В лучшие времена состав учредителей выглядел следующим образом: бизнесменам Викарчуку принадлежало 40%, Плужникову и Ершову — по 30%.

В конце 2012 года настала необходимость то, что называется в «коротких» деньгах, чтобы выплатить сотрудникам зарплату, рассчитаться с поставщиками. Проще говоря, закрыть текущие финансовые проблемы.

В начале 2013 года Николай Викарчук обратился к руководителю службы безопасности Липецкого филиала Банка ВТБ 24 с просьбой посодействовать в этом вопросе. Банк при рассмотрении заявки высказал пожелание, чтобы должность гендиректора занял Плужников, имевший в регионе надежную деловую репутацию.

31 января 2013 года Плужников, как директор компании, заключил с ВТБ 24 кредитный договор на 19,9 млн рублей сроком на 10 месяцев под 11,5 % годовых с обеспечением в виде залога товара в обороте и технику».

По данным «Века», «почти одновременно Викарчук договорился с Рамзаном Анзоровым о получении 30 млн. рублей наличными по договору займа. Анзоров приезжал на предприятие с независимым оценщиком. На основании выводов эксперта и собственного видения финансового состояния компании, ее потенциала, он выдал деньги. Поскольку Анзоров был заинтересован в дополнительных гарантиях возврата займа, он потребовал подписать договор компаньона Викарчука Александра Плужникова. Кроме того, Анзоров пообещал помочь с кредитованием в Россельхозбанке, чтобы рефинансировать уже имеющеюся задолженность и снять кредитную нагрузку.

Полученные средства внесли на расчетный счет предприятия в «БалтИнвестБанке». По данному обязательству вплоть до августа 2013 года регулярно осуществлялись выплаты — всего господин Анзоров получил 9,65 млн рублей».

Захват

В апреле 2013 года, сообщает далее «Век», Плужников покинул кресло гендиректора, которое сначала занял Николай Викарчук, а осенью Ершов. Уже позднее выяснилось, что Анзоров и Викорчук за спиной других учредителей решили захватить ООО «ЦентрВторМет». Ведь только административное здание «ЦентрВторМета» на момент выдачи кредитов оценивалось в 60 млн рублей и с лихвой перекрывало долги. А была еще дорогостоящая техника.

Во втором полугодии 2013 года Анзоров вместе с неким Исхаковым, представляющимся полковником полиции, угрожали Плужникову и его семье, требуя досрочно вернуть средства. Или, как вариант, переоформить его долю на аффилированных с Анзоровым лиц. При этом, в адрес созаёмщика и старого товарища Викарчука никаких претензий не выдвигалось. Плужников написал заявление об угрозах со стороны Анзорова в правоохранительные органы.

В конце концов, в январе 2014 года гендиректор Ершов, не выдержав давления, инициировал процедуру банкротства предприятия, подав соответствующие документы в Арбитражный суд Воронежской области. В итоге все имущество общества реализовано с торгов, последние из которых прошли в марте 2017 года.

Однако кредиторы на этом не успокоились. Схема перевода дел из гражданско-правовой плоскости в уголовную стандартная: достаточно заявить, что кредит получен обманом. И это несмотря на то, что изначально пакеты финансовых документов проверяются сотрудниками кредитных комитетов банков, службами безопасности, независимыми оценщиками, которым предоставляется исчерпывающая информация.

Весной 2014 года господин Анзоров обратился в УМВД России по Липецкой области с заявлением на Плужникова и Викарчука, которые, по его мнению, похитили займ «путем предоставления заведомо недостоверных данных о финансовом положении компании». Через полгода то же самое сделал и ВТБ 24. Уголовное дело по факту мошенничества оказалось в производстве следователя СО № 1 СУ УМВД Ждановой Н.В.

Александра Плужникова объявили в розыск, арестовали. Бизнесмен отсидел в СИЗО пять месяцев. В конце концов здравый смысл возобладал. Расследование в ноябре 2016 года прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Дважды за одно и то же

Спустя месяц заместитель прокурора Правобережного района Липецка Болгов неожиданно отменил постановление о прекращении уголовного дела от 24.11.2016, как преждевременное. Дело вернулось к следователю Ждановой, которая довела его до суда.

Здесь налицо нарушение общепризнанного правового принципа «non bis in idem» (не дважды за одно и то же) — запрет на повторное уголовное преследование. По Конституции РФ никто не может быть повторно осуждён за одно и то же преступление.

В сентябре 2019 года Правобережный районный суд Липецка приговорил Плужникова и Викарчука по двум эпизодам к 4 годам тюрьмы. В феврале нынешнего апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

«По моему мнению, обвинением не доказан умысел, намерение Плужникова и Викарчука на совершение преступления. — считает адвокат Дмитрий Шубин. — Положенная в основу дела судебная экспертиза финансового состояния общества на отдельные даты 2013 года этого не подтверждает. А других доказательств, кроме показаний потерпевшего у следствия не было. В такой ситуации суд должен был применить принцип презумпции невиновности, а не осуждать».

Защита считает, что грубые нарушения норм процессуального права допущенные, как предварительным следствием по делу, так и в последствие судом первой и апелляционной инстанции, привели к осуждению не виновного.

Защита осужденных неоднократно указывала в суде первой инстанции на недопустимость такого доказательства, как заключение эксперта № 3192/6-1 от 25 сентября 2015 года. Стороной защиты было заявлено ходатайство о признании данного доказательства не допустимым, в связи с грубейшими процессуальными нарушениями, допущенными при назначении данной экспертизы. Так Постановление о назначении экспертизы (обвиняемые не ознакомлены) датировано апрелем 2015 года. При проведение экспертизы, эксперт ссылается на Постановление о назначении судебной экспертизы от 10 сентября 2015 года (отсутствует в материалах уголовного дела, обвиняемые не ознакомлены). Суд первой инстанции отказал защите в данном ходатайстве.

Эксперт Репина А.И. была допрошена в ходе судебного заседания (протокол судебного заседания лист 35-38). В ходе судебного заседания она пояснила, что следователем ей были поставлены не правильные вопросы (не по периодам, а по датам), и если смотреть за определенный период, то тогда ее выводы изменились бы на противоположные.

Тогда защитой было заявлено ходатайство о проведение комиссионной экспертизы. В данном ходатайстве судом первой инстанции было отказано.

Оба ходатайства были повторно заявлены стороной защиты в ходе слушания апелляционных жалоб, однако суд апелляционной инстанции так же отказал в данных ходатайствах.

Кроме того, стороной защиты были  дополнительно представлены в апелляционную инстанцию два рецензионных заключения специалистов, в ходатайстве о приобщении которых так же было отказано.

Считаем, что данные действия судов первой и апелляционной инстанции так же направлены на пресечение действий защиты по сбору и представлению доказательств невиновности подзащитных в инкриминируемом деянии. 

Действительно, судья не допросила господина Анзорова, рассмотрев дело без его участия, проявив удивительную лояльность. Показания данные на предварительном следствии просто зачитали. Это грубое нарушение УПК и основание для отмены приговора.

Медицинская справка о тяжелых заболеваниях, подписанная главврачом ГБУЗ «Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения г. Москвы», которую адвокат Анзорова представил в суде, просто смехотворна. Доктор рекомендовал тяжело «больному» Анзорову терапию и санаторно-курортное лечение.

Суд не принял во внимание даже тот факт, что активы «ЦентрВторМета» на момент выдачи кредитов с лихвой перекрывали задолженность. По сути, это подтвердила и эксперт Репина, проводившая судебную экспертизу. «Когда мы считаем имеются ли денежные средства для оплаты долгов, мы исследуем кассу и расчетные счета за определенный период, — заявила в суде Репина. — Здесь за тот период, который мне был поставлен на исследование, у предприятия было более 100 млн рублей… эти средства могли направить на погашение задолженности». Кроме того, Репина подтвердила, что предприятие ни в банк, ни Анзорову не предоставляло ложных документов.

Наконец, судом отвергнут довод о том, что потерпевшему в качестве залога были переданы векселя на 40 млн рублей. Подсудимые эти ценные бумаги не оспаривали, а наоборот заявляли о намерении их исполнить.

Заметим также, что представитель потерпевшего только два раза явился в суд и в ходе проведения заседания удалился с судьей в совещательную комнату, пробыв там 30-40 минут. Напрашивается вопрос, о чем они говорили, грубо нарушая процессуальные нормы.

Что касается истории с ВТБ 24, то при подписании кредитных документов заемщиком был заключен договор страхования рисков (это не отрицается представителями банка). Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о приобщении копии данного договора к материалам уголовного дела. Между тем, размер страховой премии полностью покрывал убытки в случае банкротства «ЦентрВторМета», либо отсутствия предмета залога.

Очевидно ситуация, связанная, как с кредитом, так и с долговой распиской между осуждёнными и потерпевшими, лежит в плоскости гражданского права, а не уголовного. Налицо явное желание посадить бизнесменов, манкируя доводами, которые свидетельствуют в пользу их невиновности».

Электронна газета «Век».  

Рубрика: Общество

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