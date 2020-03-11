Эр-Рияд намерен нарастить объемы добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки

Saudi Aramco заявила об увеличении предельных производственных мощностей по добыче нефти на миллион баррелей в сутки.

Как говорится в пресс-релизе компании, соответствующее указание Saudi Aramco получила в Министерстве энергетики. Добыча будет повышена с 12 до 13 млн баррелей в сутки.

Точные сроки достижения этого показателя не раскрываются.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что эксперты предостерегли Saudi Aramco и «Роснефть» от увеличения добычи нефти.

Накануне, 10 марта, сообщалось, что в апреле госкомпания намерена увеличить объемы поставок нефти на мировой рынок до 12,3 млн баррелей в сутки, что превышает максимальные мощности Saudi Aramco на 300 тысяч баррелей, отмечает «Интерфакс».

Напомним, 6 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сделке по сокращению добычи нефти. Сделка провалилась, в частности, из-за того, что Россия отказалась вводить дополнительные ограничения, за которые выступала Саудовская Аравия.