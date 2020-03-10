Зоозащитники в Москве придут к посольству Якутии из-за обезглавливания животных

Зоозащитник заподозрили Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию в фабрикации экспертизы.

В ведомстве 3 марта подтвердили наличие вируса бешенства у собак и кошек на пункте передержки в регионе. Там волонтеры обнаружили контейнеры с трупами животных. У некоторых из животных было перерезано горло или вовсе отсутствовала голова. Решение о ликвидации очага вируса бешенства было принято 5 марта на совещании Комиссии по ГО и ЧС в мэрии Якутска.

9 марта активисты обратились с заявлением в прокуратуру, потребовав проверки экспертизы на вирус бешенства. Они полагают, что заявления о вирусе бешенства стали лишь предлогом для массового убийства животных, пишет SakhaPress.

Глава Якутска Сардана Авксентьева выступила за проведение независимой экспертизы по резонансному случаю в регионе.

10 марта в 17:00 единомышленники якутских волонтеров выйдут на акцию памяти рядом с посольством Якутии в Москве.

Напомним, с 1 января в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Теперь убивать безнадзорного четырехлапого можно будет только в случае, если у него обнаружена тяжелая болезнь. В многих регионах, в том числе в Якутии, уже отмечают, что денег на реализацию новых норм у субъектов нет.