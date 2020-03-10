Страсбургский суд счел законным отказ призывнику из РФ в альтернативной службе

Четверо из семи судей в коллегии ЕСПЧ отказали в удовлетворении иска гражданину России Максиму Дягилеву. Он требовал признать нарушением Европейской конвенции по правам человека отказ призывной комиссии в предоставлении ему права на прохождение альтернативной гражданской службы взамен военной. Об этом рассказывает РАПСИ.

По закону любой молодой человек в России имеет право на прохождение альтернативной службы взамен военной, если его убеждениям противоречит перспектива брать в руки оружие. Срок службы на АГС больше на восемь месяцев, но в него входят отпускные недели. Чаще всего призывников отправляют на работу в государственные и муниципальные ведомства: санитарами, почтальонами, сварщиками и т.д.

По версии Дягилева, национальные суды всех инстанций нарушили его право на свободу мысли, совести и религии, прописанные в статье 9 упомянутой конвенции. По его мнению, он привел достаточно доводов, которые доказывали бы его пацифистские взгляды. Однако, комиссия не признала его убеждения достаточными для перевода на АГС.

ЕСПЧ отметил, что решение комиссии не может расцениваться как нарушение статьи 9. Это было бы справедливо в случае внешнего давления на комиссию, но таких фактов при разбирательстве доказано не было. Доводы о том, что один из членов комиссии не имел «настоящего права голоса», в Страсбурге признали «спекулятивными».