"Левада": за "Единую Россию" готовы проголосовать 45% активных избирателей

Согласно опросу, проведенному «Левада-Центром», из тех, кто готов пойти на выборы и знает, за какую партию будет голосовать, сейчас «Единую Россию» выбрали бы 45% респондентов.

На втором месте идет ЛДПР с 16%, КПРФ с 13%, «Справедливая Россия», набравшая бы 5%, «Коммунисты России» с показателем в 4%, а также «Российская партия пенсионеров за справедливость», отдать свой голос за которую решили бы 3% активных избирателей.

Испортить бюллетень намерены 5% из голосующих, а другие партии не набирают в этом рейтинге более 1%.

При этом, если рассматривать всех опрошенных, то 23% вовсе не стали бы голосовать, а порядка 13% не уверены, за какую партию и пошли бы они вообще на выборы.

С учетом этих данных «Единая Россия» получила бы всего 28%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 8%, а все остальные 3% и меньше.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин не одобрил поправку единоросса Александра Карелина о самороспуске Госдумы: «Я не вижу необходимости в досрочных выборах», — пояснил глава государства.