Эксперт ФСБ не нашла в переговорах фигурантов дела "Сети" признаков терроризма

Телеграм-канал Baza опубликовал лингвистическую экспертизу по делу «Сети» (запрещенная в РФ организация), которую ранее провели специалисты УФСБ по Самарской области на основании аудиозаписей разговоров фигурантов и иных лиц.

На вопрос: «Имеются ли со стороны кого-либо из участников разговоров, аудиозаписи которых представлены на исследование, высказывания об участии в террористическом сообществе и выполнении руководящих и координирующих функций?» — специалисты дают развернутый ответ, отрицающий все эти предположения.

Они отмечают лишь, что в записях присутствуют высказывания «о подготовке к грядущей революции в России», а также «о программе революции, создании и захвате автономного региона». Такое заключение представила эксперт ведомства Комлева М. Н.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что телеканал RT опубликовал расшифровки бесед двух фигурантов дела с тайным свидетелем ФСБ. В них фигуранты действительно обсуждали подготовку к революции, в том числе в форме обучения ведению боевых действий и созданию бомб.