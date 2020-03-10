Экс-президент Киргизии Отунбаева приняла участие в стихийном митинге в Бишкеке

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев выступил с призывом не допускать столкновений идейных противников на митинге в Бишкеке. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщает «Интерфакс».

10 марта в Бишкеке проходит стихийный, несогласованный с мэрией митинг в поддержку задержанных на акции 8 марта женщин. Тогда порядка 30 мужчин попытались разогнать акцию в защиту женщин и детей от насилия. Кроме пяти нападавших, задержали еще шесть участниц акции, пишет Sputnik.kg. Всем им был выписан штраф за неподчинение правоохранителям.

На митинг во вторник, по оценке «Интерфакса», вышло порядка двухсот человек. Они выступают с лозунгами «Против насилия» и «За мирные акции».

Руководитель управления МВД Первомайского района в Бишкеке Акылбек Казакеев гарантировал, что против демонстрантов не будут применять силу и митинг не будут разгонять. Порядок на мероприятии будут обеспечивать пять сотурдников милиции.

Координатор акции Атай Самыйбек, в свою очередь, заявил, что акция не политическая — участники выступают против насилия над женщинами и детьми. Уточняется, что на митинг прибыла экс-президент страны Роза Отунбаева.

«ОВД-Инфо» сообщало, что в Москве акция движения «СоцФем Альтернатива» тоже сопроваждалась нападениями ультраправых активистов, которые пытались отнять у активисток их листовки, а одной из них прыснули в лицо перцовым баллончиком. Также проблемы с полицией во время проведения акции возникали 6 марта у активисток в Калининграде.