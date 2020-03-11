Опрос: Салют в честь смерти Сталина устроили смельчаки или обычные граждане?

5 марта группа активистов из Екатеринбурга устроила салют по случаю годовщины смерти Сталина. Губернатор региона Евгений Куйвашев не стал этому препятствовать, но отметил, что организаторы акции «очень смелые люди». Высказывание своего мнения теперь стало подвигом?

Леонид Гозман, политик:

– Я, например, высказываться не боюсь. Но власти хочется, чтобы люди боялись. Мы видим, что власть поднимает Сталина на щит. Не прямо, но постоянно говорится: зато был порядок, немцев победили и т.п. И сегодня выступление против великого вурдалака в каком-то смысле является выступлением против них. Ну а ребята, конечно, молодцы, что салют устроили.

Николай Сванидзе, историк:

– Это не подвиг, но смелый поступок. Нет ничего героического в том, чтобы согласиться с позицией власти. А чтобы противостоять ей, требуется гражданское мужество. А позиция власти сейчас, иногда латентно, а иногда и открыто, заключается в поддержке Сталина. С христианской точки зрения невозможно устраивать праздник по поводу чьей-либо смерти. Но смерть Сталина спасла много жизней.

Анатолий Вассерман, публицист:

– Мало смелости нужно ослу, чтобы лягнуть мертвого льва. Организаторы салюта таким образом решили порадоваться годовщине смерти одного из лучших руководителей нашей страны. Я и сам когда-то был таким же. Тоже безоговорочно поверил сказкам дедушки Никиты. Ну а потом, детально изучив события той эпохи, убедился, что портрет кровавого тирана Хрущев писал, сидя перед зеркалом.

Вера Ганзя, депутат от КПРФ:

– Я бы не стала называть эту акцию смелостью, потому что выглядела она двояко, и каждый мог расценить ее по-своему. У нас в партии тоже было особое мероприятие в этот день. Многие пошли на Красную площадь к памятнику Сталину, провели митинг и зашли в мавзолей, где всё было скрыто под красными гвоздиками. Высказывать свое мнение лучше более определенно.

Отдел политики

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Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под заголовком «А вы боитесь говорить, что думаете?»