Выясняются обстоятельства массового убийства животных в Якутске

Волонтеры обнаружили около ста трупов собак и кошек в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на страницу благотворительного фонда «Белый Бим» в Instagram.

Сообщается, что ранее у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство, пункт передержки закрыли на карантин. До этого в ППЖ, по информации волонтеров, содержалось более 200 животных.

«Помещение, где содержались кошки – пустое. Собак на улице осталось около 70. В контейнере более сто трупов животных, которым перерезали горло», – написали волонтеры. На видео, опубликованном в соцсети, сотрудники пункта передержки сообщают, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии.

В ведомстве между тем опровергли необходимость в массовом убийстве животных. «Ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек. Организовать работу по мониторинговому исследованию бешенства. Умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ», – говорится в приказе департамента.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что обратилась в полицию «с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям», а также поставила в известность прокурора города. Она подчеркнула, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы. «Я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных», – написала она в своем Instagram.

В пресс-службе МВД Якутии агентству сообщили, что знают о ситуации. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. «Проводится процессуальная проверка, на месте работает следственно-оперативная группа», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, это уже не первый громкий инцидент, связанный с пунктом передержки животных в Якутске. В январе глава зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова сообщила, что сотни собак и кошек, находящихся в этом ППЖ, ежегодно умирают от голода, болезней и 50-градусного мороза. В феврале по городу были расклеены объявления, в которых владельцев животных призывали забрать их из пунктов передержки, иначе те будут убиты.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что мэр Якутска предложила ввести на государственном уровне налог или сборы с хозяев собак. Таким образом она отреагировала на вступивший с 1 января в силу закон об ответственном обращении с животными.