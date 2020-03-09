В Польше из-за COVID-19 отменили майское шествие в память о жертвах Холокоста

Ежегодный «Марш живых» в Польше, посвященный памяти погибшим во время Холокоста, отложен из-за нового коронавируса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. По их словам, решение было принято после консультаций с органами здравоохранения и властями. «Учитывая, что это международное мероприятие с участием 110 делегаций со всего мира, мы обязаны принять меры предосторожности», – говорится в сообщении.

Предполагается, что шествие, ранее запланированное на 2 мая, будет проведено ближе к концу года.

По данным агентства, в настоящий момент в Польше подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, более 150 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию. Примерно 1,5 тысячи находятся в условиях домашнего карантина.

Традиционный «Марш живых» проводится в районе бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, где фашисты уничтожили свыше миллиона евреев. Первое шествие состоялось в 1988 году, собрав 1,5 тысяч участников. С 1996 года акция проводится ежегодно.