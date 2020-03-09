СМИ опубликовали расшифровки разговоров фигурантов дела "Сети" и свидетеля ФСБ

Издание Russia Today опубликовало расшифровки разговоров, как утверждается, фигурантов дела «Сети» (запрещенная в России организация), в которых якобы задействованы Илья Шакурский и Арман Сагынбаев, а также неназванный засекреченный свидетель ФСБ.

Причем, по данным телеканала, записи этих разговоров делал не анонимный свидетель, а именно Шакурский.

RT отмечает, что секретным свидетелем, попавшим на запись, является Влад Добровольский. Как отмечала ранее «Медиазона», на самом деле это фашист из Тюмени Владислав Гресько. Причем Шакурский и Сагынбаев прекратили свое общение с ним, так как считали его либо провокатором, либо неуравновешенным.

В разговоре молодые люди при активном участии Гресько обсуждают возможную «революционную» деятельность, которой может потребоваться заняться в случае больших потрясений в стране. В последнем они выражают уверенность, основываясь на экономических и политических факторах. Участники разговора говорят о том, что нужно «готовиться» к этим потрясениям, чтобы в нужный момент избежать конфликтов на идеологической почве и уже иметь необходимые навыки в сфере боевых действий. «Ну одно от другого как бы не сильно отличается, честно говоря. Потому что, если ты будешь готовиться к войне, то в плане терроризма ты будешь довольно-таки неплохо прошарен», — подчеркивает RT фразу якобы Ильи Шакурского.

Также в тексте утверждается, что молодые люди обсуждали возможность создания взрывных устройств в рамках той же подготовки.

Напомним, что фигуранты дела «Сети» были приговорены к срокам от 6 до 18 лет. При этом одним из главных аргументов обвинения в этом деле были признательные показания самих обвиняемых, которые позже заявляли, что оговорили себя под пытками.