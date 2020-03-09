Под завалами рухнувшего отеля в китайском Цюаньчжоу остается 21 человек

Число жертв обрушения гостиницы на востоке Китая, переоборудованной под карантинный центр, увеличилось до 11 человек.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Здание отеля Xinjia Express в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь, где были размещены вступавшие в тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, обрушилось в субботу, 7 марта, около 19:15 по местному времени (14:15 по московскому). Под завалами оказался 71 человек, не считая девяти, которым удалось выбраться самим. Накануне, 8 марта, сообщалось о 23 находящихся под обломками здания.

По информации издания на утро понедельника, 9 марта, спасателям удалось вытащить из-под завалов 50 человек, из них 11 погибли. Еще 21 человек остается под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.