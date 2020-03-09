Эксперты прогнозируют падение цен на нефть до $20 и девальвацию рубля

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, о возможной девальвации рубля в связи с «очень неприятным сюрпризом» в виде падения цен на нефть, передает РБК.

«Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя — при цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний», — считает Маринченко.

При этом он уверен, что принимавшие решение по сделке с ОПЕК не думали о таком сильном падение цен.

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs рассказали Bloomberg, что по их мнению, цена за баррель нефти может упасть до $20, а «ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну».

Совладелец «Лукойла» Леонид Федун объяснял The Bell, что каждый день Россия будет терять из-за разрыва сделки «от $100 млн до $150 млн». При этом он исходил падение цены до $40 за баррель.