В Астрахани идет проверка сообщений о ремонте дороги с использованием надгробий

Администрация Астрахани инициировала проверку информации о ремонте дороги с использованием осколков могильных плит.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета, передает «Интерфакс».

Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что при ремонте городской дороги используют обломки надгробий. Среди асфальта и гравия были обнаружены фрагменты могильных плит и цветы из поминальных венков. На отдельных кусках отчетливо видны даты жизни покойных, а также портреты.

Выяснилось, что работники бюджетного учреждения «Чистый город» в июле 2019 года отсыпали дорогу материалами, полученными при уборке кладбищ. Это вызвало негодование местных жителей, потребовавших, чтобы коммунальщики собрали осколки и засыпали ими землю у своих домов. Прокуратура района начала проверку по факту произошедшего.

Проверку также начали власти города. И.о. главы администрации Астрахани Мария Пермякова отметила, что использование подобного материала при дорожных работах недопустимо. Чиновница поручила проверку главе управления коммунального хозяйства и благоустройства, а также руководству предприятия «Чистый город».