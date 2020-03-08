Названы пять самых популярных профессий среди женщин

Больше всего женщин, по данным Росстата, работают продавщицами, их доля составляет 13,1%. Об этом сообщает RT.

В сфере образования задействованы более 10% всех работающих женщин: сюда входят как работа школьным учителем, так и воспитателем в детском саду, а также в иных подобных организациях.

Далее по популярности идут работа в бизнесе и администрировании (9,7%), а также в области экономической и административной деятельности на должностях среднего спецперсонала (7,3%). Медсестрами трудоустроены 6,7% женщин России.

Анализ проводился среди 35,2 миллиона работающих женщин по данным ведомства за три квартала 2019 года.

Ранее с Международным женским днем россиянок поздравил президент РФ Владимир Путин.