Кубанца приговорили к принудительному лечению из-за дела об оскорблении власти

В начале марта жителя Красноярского края Максима Соколова по решению Щербиновского районного суда приговорили к принудительному психиатрическому лечению. По данным «МБХ-Медиа. Юг», его обвиняли в оскорблении в адрес начальника местного отдела участковых Сергея Скворцова, а также в клевете в отношении следователя Ейского межрайонного следственного отдела по Краснодарскому краю Юрия Овечко.

Дело о клевете было прекращено по истечении срока давности, причем сам Соколов выступал против его завершения по нереабилитирующим обстоятельствам, настаивая на своей невиновности.

Дело же об оскорблении было заведено в связи с обращением Соколова в Генпрокуратуру и Следственный комитет. В них он якобы оскорбил Скворцова.

Суд дважды проводил психолого-психиатрическую экспертизу в отношении Соколова: первую в местном медучреждении, вторую — в Санкт-Петербурге. Обе они пришли к одинаковому заключению о его невменяемости, утверждает обвиняемый. При этом «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Агоры» Виталия Зубенко отмечала, что с решением первой комиссии был не согласен заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского госуниверситета Владимир Менделевич, который, как утверждается, в своем заключении указал, что первая экспертиза была «ненаучной и несостоятельной». О претензиях ко второй экспертизе не сообщалось.

По решению суда, Соколова должны поместить в медучреждение для прохождения принудительного лечения.