В Москве пройдет фестиваль против дискриминации женщин с инвалидностью

С 15 по 17 марта в московской галерее «Пересветов переулок» пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм».

На территории фестиваля будут организованы лекции и дискуссии на тему доступной среды, дискриминирующей лексики, трудоустройства и сексуального насилия в отношении женщин с инвалидностью.

В манифесте организаторки мероприятия сетуют на то, что в России вопросы прав женщин с инвалидностью не представлены ни в поле борьбы за права инвалидов, ни в феминизме. «Мы впервые стремимся оформиться в качестве субъекта, очертить свои границы, осознать свои коллективные проблемы и силу. Призываем вас присоединиться, сбросив мантию-невидимку, и отстаивать своё существование вне патриархата, капитализма и эйблизма», — пишут активистки.

Фото: заглавная иллюстрация с сайта фестиваля

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке с сайта фестиваля. Отмечается, что помещение галереи имеет безбарьерную среду и оборудованную туалетную комнату. Также на фестивале будет организован перевод на жестовом языке.