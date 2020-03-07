Уйдет ли коронавирус и чем завершатся переговоры по ДНР: главное к утру 7 марта

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в течение года удастся достичь договоренностей с Россией по урегулированию военного конфликта в Донбассе. При этом руководитель государства отметил, что в противном случае страна может выйти из переговоров после декабрьского саммита в Нормандском формате, пишет «Интерфакс».

Также в Киеве заявили, что вопрос о подаче воды с территории Украины в Крым может быть решен только после полной деоккупации полуострова. Зампредставителя президента в Крыму Тамила Ташаева написала в Facebook: «Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несёт полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове».

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время. Сейчас в мире насчитывается почти 100 тысяч пациентов с новым диагностированным заболеванием. Более 3,4 тысячи человек скончались.

Директор депаратамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин спрогнозировал, что на фоне распространения коронавируса курс рубля к доллару может упасть до 70-73 рублей, но падение до 80-85 рублей — маловероятно, пишет «РИА Новости».

В Японии, в свою очередь, посчитали, что отмена Олимпийских игр в Токио в 2020 году по причине эпидемии коронавируса может обойтись государству в 74,2 миллиарда долларов и снизит рост ВВП страны на 1,4% в годовом исчислении, передает РЕН ТВ.