Подозреваемые в нападении на чеченского блогера россияне задержаны в Швеции

В Швеции задержаны мужчина и женщина, который могли быть участниками нападения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, пишет «Кавказский узел».

Покушение было совершено 26 февраля. Предполагается, что 29-летний Руслан Мамаев проник в дом Абдурахманова с молотком. Пока не уточняется, как в деле оказалась замешана его 30-летняя напарница. Все задержанные являются гражданами России.

Обвинение составлено на основании видеозаписи, которая была распространена в сети. Генеральное ведомство Прокуратуры Швеции потребовало в суде арестовать всех задержанных.

Ранее Тумсо Адурахманов не смог получить убежище в Грузии и Польше. Блогер называет себя врагом главы Чечни Рамзана Кадырова, а спикер парламента Республики Магомед Даудов даже объявил критику кровную месть.