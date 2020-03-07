Из самарского областного бюджета на учебники о целомудрии потратят 5 млн

С сентября в школах Самарской области десятиклассники начнут изучать предмет «Нравственные основы семейной жизни». Из регионального бюджета на закупку учебников по этой дисциплине уже предусмотрено 5 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».

Уроки нравственности уже проходят в пилотном режиме с 2017 года в нескольких школах региона. Хоть предмет и называют светским, он написан религиозно ангажированными авторами: монахиней Ниной Крыгиной и кандидатом биологических наук, протоиереем Дмитрием Моисеевым.

Инициатором создания курса стала председатель «Союза православных женщин Самарской области» Мария Матанцева. В разговоре со СМИ она отмечает, что учебник прошел экспертизу Минпросвещения. «В нем поднимаются серьезные и важные темы – что такое личность, ответственность, целомудрие, мужественность, жертвенность, тайна пола, добрачные отношения, что такое союз двух родов», — поясняет Матанцева.

При этом глава православной организации отмечает, что из первой группы педагогов, согласившихся преподавать этот предмет, отсеялось две трети человек. Многие из учителей оказались не согласны с тем, что главой семьи является мужчина.

Согласно отчетам по пилотному проекту, процент слушателей из числа старшеклассников, которые не планировали детей или хотели воспитывать только одного ребенка, снизился с 52% до 27%. Матанцева отмечает как заслугу, что 21% прошедших курс хотят иметь семью с тремя детьми, а один мальчик захотел, чтобы у него было 18 детей, потому что Менделеев родился в семье по счету 18-м.

Некоторые родители высказали недовольство не только идеологической составляющей предмета, но и тем, что он дополнит и без того избыточную образовательную нагрузку на детей.

Ранее ведущая Алена Водонаева выложила в Instagram экспертное заключение по своим высказываниям о предложении властей по выплате маткапитала за рождение первого ребенка.