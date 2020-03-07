Единый реестр владельцев оружия вместит все лицензии на одной карточке

Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, как изменится лицензирование права на оружие в результате перехода на электронный документооборот.

В интервью «Российской газете» Золотов пояснил, что до 2019 года в России будет создана единая федеральная цифровая платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия. Там же будет вестись контроль за организациями, предоставляющими охранные услуги.

Новые цифровые возможности позволят объединить на едином ресурсе производителей оружия, его продавцов, руководителей стрелковых объектов и самих владельцев огнестрела.

Создание единого реестра позволить сократить число бумажных свидетельств на те или иные предметы оружия. «Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — заявил Золотов.