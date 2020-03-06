ВЦИОМ: россияне готовы к женщине-премьеру, но не президенту

Совместный опрос ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры показал, что 51% россиян положительно отнеслись бы к женщине во главе основных политической партии или фракции (отрицательно — 35%), однако в должности главы государства женщину готовы принять лишь 21% граждан, а 68% придерживаются противоположного мнения.

Идея сделать женщину премьером не вызывает отклика у 56% респондентов. Согласились бы на такой шаг только 31% опрошенных, передает «Интерфакс».

Больше всего людей считают, что именно женщина должна занимать должность министра здравоохранения, соцобеспечения и образования — 69% (против — 20%). А Меньше всего (83%) россияне ждут представительниц «слабого» пола на постах главы Минобороны, МВД или Генпрокуратуры.

Исследование показывает, что неприятие женщин во власти прямо зависит от возраста респондентов: чем моложе человек, тем больше он поддерживает такое назначение и наоборот.