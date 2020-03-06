В московском ЦСО матери избитого ребенка посоветовали поблагодарить обидчика

В Москве суд снова вернул дело о побоях, нанесенных взрослым мужчиной десятилетнему мальчику, который играл не в своем дворе. Разбирательство ведут сотрудники ОВД «Коптево».

Мать пострадавшего Юлия Колесниченко на своей странице в Facebook рассказала, что 6 января крепкий мужчина в возрасте 40-50 лет в камуфляже бросил ее сына на землю и, прижимая рукой, бил по лицу. На помощь к мальчику пришли двое нетрезвых мужчин, которые отбили ребенка у нападавшего.

Позже в участке нападавший отрицал причастность к инциденту. Изначально разбирательство было поручено отделу по делам несовершеннолетних. Мать утверждает, что на ребенка во время сбора показаний повышали голос и грозили поставить на учет.

Дело несколько раз возвращали из-за нарушения сбора доказательств. Разбирательство ведется по статье КоАП о побоях, которая грозит обвиняемому штрафом от 5 до 30 тысяч рублей. «Мне очень важно, чтобы у моего ребенка и у других детей не было опыта выученной беспомощности. Чтобы они не думали, что с ними так почему-то можно [поступать]», — пишет Колесникова.

Москвичка недовольна тем, что в ОВД при разбирательстве ее спрашивали, за что незнакомый мужчина мог избить ребенка, а в местном Центре социального обслуживания психолог предложила «взглянуть на это дело иначе и, возможно, за что-то даже поблагодарить нападавшего».