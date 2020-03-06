В Кирове руководитель детского учреждения хвастался купленным дипломом

Руководитель детского учреждения в Кирове стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в подделке диплома о высшем образовании, пишет «Российская газета».

Инициатором разбирательства стал региональный уполномоченные по правам ребенка Владимир Шабардин. Он пояснил, что причиной для проверки стала информация, согласно которой один из руководителей учреждения, которое пока не называется, хвастался наличием купленных дипломов у себя и своего заместителя.

«Была у нас доля сомнений в правдоподобности подобной ситуации, но отработали по полной», — заявил Шабардин. Подозрения подтвердились и полицейские возбудили дело по соответствующей статье.