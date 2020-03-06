В Калининграде полиция мешает проведению пикета против сексизма в вузах

Сообщество «СоцФем Альтернатива» в своих аккаунтах в соцсетях сообщает, что в Калининграде полицейские препятствуют проведению одиночных пикетов в рамках часовой женской забастовки.
Пикеты проводятся рядом со зданием Балтийского федерального университета имени Канта. «Прямо сейчас у университета находится около десяти полицейских. Они оказывают давление на участниц акции, в частности, один из них, сказал, что "сейчас она поедет в отдел"», — пишут активистки в Твиттере. Видно, что у одной из участниц пикета в руках плакат с надписью «В преподавательской среде нет места сексистским комментариям».
За два дня до этого в Благовещенске полицейские потребовали от местных активисток отказаться от участия в пикетной очереди 6 марта в рамках женской забастовки. Согласно заявлениям в сообществе «СоцФем Альтернатива», одной из девушек угрожали давлением на работодателя и проблемами с дальнейшим трудоустройством.
Сегодня акции по раздаче листовок с феминистской повесткой прошли в МГУ, Высшей школе экономики и Европейском университете Санкт-Петербурга.
#6mstrike #ВШЭ— СФА (@socfemalt) March 6, 2020
Студентки ВШЭ и наши товарищи из @RuSocialist присоединяются к забастовке! pic.twitter.com/2hBOBdqNMI
Ранее студенческий профсоюз «Community» опубликовал первые выводы по итогам своего опроса о сексуальных домогательствах в российских образовательных учреждениях.